Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Roller in Unterführung mutmaßlich angezündet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Vermutlich im Zeitraum Freitag, 15.12.2023, 10 Uhr, bis Samstag, 16.12.2023, 9.30 Uhr, hat in der Unterführung bei der Matthäuskirche in Freiburg (Sundgauallee) ein Motorroller gebrannt.

Aufgrund der massiven Hitzeentwicklung wurden sowohl der Roller komplett zerstört als auch die Unterführung massiv in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mindesten 2.000 Euro geschätzt.

An dem Roller konnten weder Fahrgestellnummer noch Kennzeichen festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass der Roller durch Unbekannte angezündet wurde. Möglicherweise wurde das Fahrzeug vorher entwendet und dann in der Unterführung abgestellt. Der ausgebrannte Roller und die Beschädigungen an der Unterführung wurden erst im Nachgang bemerkt und angezeigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 0761 882-4221 zu melden.

