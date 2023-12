Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Murg: Verkehrskontrollen - zahlreiche Beanstandungen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.12.2023, zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr, führte die Polizei in Laufenburg und Murg Verkehrskontrollen durch. Dabei wurden zwölf Verwarnungen wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes ausgesprochen. Elf Fahrerinnen und Fahrer hantierten während der Fahrt mit einem Handy. Sie wurden angezeigt. Zwei Fahrer im Alter von 55 und 61 Jahren hatten mehr als 0,5 Promille intus. Ihre Fahrt war somit beendet. Auf die beiden kommt ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Ein 33-jähriger Lieferwagenfahrer war mit einer ausländischen Fahrerlaubnis unterwegs. Da er bereits seit Jahren in Deutschland lebt, hatte diese ihre Gültigkeit verloren. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet.

