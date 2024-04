POL-RE: Bottrop: Verdacht auf Lachgas am Steuer - Unfall mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen Am Dienstagnachmittag um 15:30 Uhr waren ein Linienbus und ein Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der Bus dem Auto auf. Durch den Zusammenstoß stürzte eine 19-Jährige im Fahrgastraum und wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt ...

