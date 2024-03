POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei Pkw

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montag, den 25.03.2024 ereignete sich gegen 14:46 Uhr auf der Hannoverschen Straße in Beckedorf ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 20-Jähriger aus Stadthagen befuhr mit seinem Seat Ibiza die B65 in Fahrtrichtung Stadthagen und übersah einen auf dem Grünstreifen geparkten VW Up. Es kam zum Auffahrunfall. Dies bemerkte ein 56-Jähriger aus Heeßen zu spät und fuhr mit seinem ...

mehr