POL-DO: Verfolgungsfahrt nach Raub in Dortmund endet mit Festnahme einer 27-Jährigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0929

Nach einem Raub und anschließender Verfolgungsfahrt in Dortmund-Mitte am Donnerstagnachmittag (28. September) nahm die Polizei eine 27-jährige Frau fest.

Ersten Ermittlungen zufolge stieg eine 59-jährige Frau aus Dortmund auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Geßlerstraße gegen 13 Uhr in ihr Auto ein. Als sie in ihrem Auto saß, wurde sie von einer unbekannten Frau angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs entriss die Unbekannte eine hochwertige Armbanduhr, welche die 59-Jährige an ihrem Handgelenk trug und flüchtete anschließend in einem grauen BMW von der Tatörtlichkeit in Fahrtrichtung "Im Defdahl". Bei dem Raub wurde die Dortmunderin leicht verletzt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung bemerkten Polizisten den grauen BMW auf der B1 in Fahrtrichtung Bochum in Höhe der Straße "Alter Mühlenweg" und fuhren ihm hinterher. Die Polizei gab Anhaltesignale. Diesen kam der unbekannte Autofahrer jedoch nicht nach und bog an der Kreuzung Lindemannstraße/ Wittekindstraße nach rechts auf die Wittekindstraße ab. Dabei fuhr er über eine rote Ampel. Im weiteren Verlauf erhöhte er die Geschwindigkeit und versuchte zu flüchten. Die Verfolgungsfahrt führte bis in die Kreuzstraße, in welcher die Tatverdächtige aus dem Auto sprang. Die Polizei brach die Verfolgungsfahrt ab und nahm die Frau vor Ort vorläufig fest. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine 27-Jährige ohne festen Wohnsitz.

Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete in Richtung Westen. Im Weiteren wurde der BMW im geparkten Zustand und ohne Insassen angetroffen. Die Polizisten stellten das Auto sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.

