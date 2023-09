Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Strafanzeigen für 48-Jährigen: Mann versprüht Feuerzeuggas in der U46

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0926

Nach einer gefährlichen Körperverletzung und einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr konnte die Polizei Dortmund am Donnerstagmittag (28. September) nur kurze Zeit später einen dringend tatverdächtigen Mann festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen stieg der 48-jährige Dortmunder an der Haltestelle Brunnenstraße in die U46 in Fahrtrichtung Westfalenhallen ein. Kurz darauf hat er damit begonnen, Feuerzeuggas in der Bahn zu versprühen. Die Bahnfahrerin (60, aus Dortmund) verspürte kurz darauf starke Hals- und Atemwegsbeschwerden und musste stark husten.

An der Haltestelle Brügmannplatz verwies die Fahrerin den Mann der Bahn, woraufhin dieser erneut das Gas versprühte. Die Frau evakuierte die knapp 20 Fahrgäste und steuerte die Bahn an eine andere Haltestelle. Die Atemwegsbeschwerden waren so stark, dass sie die Bahn im Anschluss nicht mehr fahren konnte.

Im Rahmen der Fahndung fanden Polizeibeamte den Täter dann später am Heiligen Weg. Er hatte noch gelbe Anhaftungen an Kleidung und Körper, die für die Verwendung des Feuerzeuggases sprachen. Außerdem wurde die entsprechende Dose bei ihm aufgefunden.

Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell