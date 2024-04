Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dortmund: Nach Schusswaffengebrauch in der Dortmunder Innenstadt - erster Nachtrag

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einsatz in der Dortmunder Innenstadt am Mittwochabend (19:40 Uhr), bei dem es zu einer Schussabgabe durch einen Polizeibeamten kam, ist ein 52-jähriger Mann, der zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte, an seinen Verletzungen im Krankenhaus verstorben. Eine Obduktion soll heute durchgeführt werden.

Nach den ersten Zeugenaussagen und einer Sichtung von Bodycam-Aufzeichnungen war der Verstorbene mit einer ca. 2,5 m langen Eisenstange aus dem Gerüstbau bewaffnet und soll im Vorfeld einen anderen Obdachlosen mit der Eisenstange angegriffen haben. Nach dem Eintreffen von Polizeibeamten schlug er mehrfach mit der Eisenstange gegen die Tür der Reinoldikirche.

Einer mehrfachen Aufforderung durch Polizeibeamte, die Eisenstange wegzulegen, leistete er keine Folge. Aus diesem Grund setzten Polizeibeamte mehrfach einen Taser ein, der jedoch kaum Wirkung zeigte. Weil sich der Beschuldigte mit der erhobenen Eisenstange weiter auf Polizeibeamte zubewegte, gab schließlich ein Polizeibeamter einen Schuss aus seiner Dienstwaffe ab.

Die Ermittlungen des PP Recklinghausen dauern an.

Zeugen melden sich bitte bei der Recklinghäuser Polizei unter der 0800 2361 111. Für Zeugenvideos wird in Kürze ein Link freigeschaltet, über den Videos bei der Polizei hochgeladen werden können. Wir bitten darum Videos, die den Einsatz zeigen, nicht weiter in den sozialen Medien zu teilen.

Weitere Presseauskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse unter Tel. 0231/926 26 122.

Hinweis: Staatsanwalt Henner Kruse ist aufgrund einer Hauptversammlung (ab 10:15 Uhr) erst wieder am frühen Nachmittag erreichbar.

