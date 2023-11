POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am heutigen Mittwoch (08.11.2023), gegen 05.00 Uhr, wurde ein 50-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle am Gablinger Weg beobachtet. Bei der Aufnahme der Personalien stellten die verständigten Einsatzkräfte bei dem Mann, der offensichtlich mit einem Pkw auf das Tankstellengelände fuhr, Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die ...

mehr