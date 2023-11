POL Schwaben Nord: Diebstahl

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Montag (06.11.2023) ereignete sich in Haunstetten ein versuchter Totschlag. Ein Tatverdächtiger wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen 19.45 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ebereschenstraße zu einem Streit zwischen einem 34-Jährigen, einem 50-Jährigen und einer 49-Jährigen. Hierbei stach der 34-Jährige auf den 50-Jährigen mit einem Messer ein. ...

