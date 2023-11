POL Schwaben Nord: Widerstand bei Kontrolle

Augsburg (ots) - Spickel - Am Montag (06.11.2023), gegen 13.30 Uhr, ereignete sich in der Friedberger Straße / Am Eiskanal eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen BMW befuhr die Friedberger Straße stadtauswärts und musste an der Ampel Am Eiskanal verkehrsbedingt anhalten. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Geländewagens bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr dem BMW auf. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Geländewagens ohne sich um den ...

