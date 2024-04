Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mofafahrerin bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 64-Jährige aus Dorsten war mit ihrem Auto auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Lützowstraße zu biegen. Eine ihr entgegenkommende 67-jährige Mofafahrerin musste nach ersten Erkenntnissen stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte sie und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Mofa entstand ein geschätzter Sachschaden von 350 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell