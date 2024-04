POL-RE: Bottrop: Fotofahndung nach Computerbetrug

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Scharnhölzstraße, im Bereich der Straße "Im Flaßviertel", um 23:23 Uhr zu einem Unfall mit einem Verletzten. Eine 28-Jährige aus Bottrop fuhr mit ihrem Auto in Richtung Innenstadt. Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache kam es auf der Straße zu einem Zusammenstoß mit einem 33-jährigen Fußgänger. Dieser wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ...

