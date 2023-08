Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungsaktion im Grenzraum zu Frankreich

Neuried/Altenheim/Iffezheim/Rheinau/Freiburg/Breisach (ots)

Mit dem Ziel der Bekämpfung der illegalen Migration, der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität, führten die Bundespolizeiinspektionen Offenburg und Weil am Rhein gestern Nachmittag eine mehrstündige gemeinsame Fahndungsaktion im grenznahen Raum zu Frankreich durch.

Zum Einsatz kam hierbei ein Hubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel aus Oberschleißheim, der mobile Kontrolleinheiten im Rahmen dieser speziellen Art von Schleierfahndung schnell und dynamisch zwischen den Kontrollstellen in den Landkreisen Ortenaukreis und Rastatt sowie im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald transportierte.

Im Ergebnis konnten die Einsatzkräfte eine Vielzahl an Feststellungen tätigen.

Bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuried Altenheim wurde ein französischer Staatsangehöriger verhaftet, der wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht wurde. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 30-tägige Haftstrafe abwenden. Darüber hinaus konnten bei zwei weiteren Personen ein gefälschter georgischer sowie ein falscher ukrainischer Führerschein sichergestellt werden. Eine ukrainische Staatsangehörige wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanzeigt und ein georgischer Staatsangehöriger saß unter dem Einfluss berauschender Mittel hinterm Steuer.

Am Grenzübergang in Iffezheim wurde bei einem ukrainischen Staatsangehörigen ein falscher ukrainischer Führerschein sichergestellt. Ein französischer Staatsangehöriger hatte einen verbotenen Elektroschocker bei sich und wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt. Ein weiterer französischer Staatsangehöriger hatte mehrere Ecstasy-Pillen im Fahrzeug. Mit diesem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz beschäftigt sich nun der Zoll.

Am Grenzübergang in Rheinau wurde eine französische Staatsangehörige festgenommen die wegen Betrug per Haftbefehl gesucht wurde. Sie konnte die Geldstrafe bezahlen und eine 32-tägige Haftstrafe abwenden.

Weiter wurden bei Kontrollen in Breisach und Freiburg St. Georgen insgesamt drei Personen festgestellt, die unerlaubt ins Bundesgebiet eingereist sind.

Neben Kräften der Mobilen- Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizei aus Karlsruhe und Freiburg, beteiligten sich auch Beamte der Polizeipräsidien Offenburg und Freiburg sowie des Hauptzollamtes Karlsruhe an der Fahndungsaktion. Ebenfalls zum Einsatz kam die Deutsch-Französische Einsatzeinheit der Gendarmerie und der Bundespolizei.

