BPOLI-OG: Reisende belästigt

Rastatt (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern, im Rahmen der Einsatzmaßnahmen anlässlich eines Musikfestivals in Rastatt, am Bahnhof in Rastatt einen 43-Jährigen festgenommen. Gegen den französischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die fällige Geldstrafe konnte er nicht bezahlen und er muss nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. ...

