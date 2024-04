Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei lädt zum Gespräch in die AnsprechBAR - Veranstaltungsreihe wird im April fortgesetzt

Recklinghausen (ots)

In wenigen Tagen geht die AnsprechBAR weiter. "Nachdem die Veranstaltungsreihe im vergangenen Jahr in allen Städten des Kreises Recklinghausen und in Bottrop zu Gast war, freuen wir uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder in den elf Städten unseres Zuständigkeitsbereichs sein werden", kündigt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen an. "Diesmal liegen die Termine deutlich enger zusammen, so dass sich niemand lange gedulden muss."

Den Auftakt macht die AnsprechBAR in Recklinghausen - am 9. April (Dienstag) wird die Polizei in Süd vor Ort sein, um mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. "Kommen Sie vorbei und trinken Sie einen Kaffee oder Tee in entspannter Atmosphäre mit uns und lernen Sie dabei den Menschen hinter der Uniform kennen. Dabei können Sie auch feststellen, dass wir bei der Polizei vielfältig sind - bei uns arbeiten selbstverständlich auch Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund", betont Zurhausen.

Auch diesmal gilt: Sie dürfen grundsätzlich alles fragen. Egal, ob es etwas ist, was Sie ganz persönlich interessiert oder etwas, was Sie in Ihrem Ortsteil oder der Nachbarschaft beschäftigt oder auch etwas Generelles zur Polizeiarbeit.

In diesem Jahr sind wir mit der AnsprechBAR auch an einem Samstag unterwegs: In Datteln werden wir am 13. April in der Innenstadt präsent sein, um dort Fragen zu beantworten und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. "Wir wollen mit der Veranstaltungsreihe so viele Menschen wie möglich erreichen und zeigen, dass die Polizei immer für Sie da und ansprechbar ist. Wir sind eine bürgernahe Polizei - und das soll und darf auch jeder sehen und erleben", fasst Friederike Zurhausen noch einmal zusammen.

Bei allen Terminen werden neben Kolleginnen und Kollegen des jeweils zuständigen BSD (Bezirks- und Schwerpunktdienst) auch Mitarbeitende unserer Präventionsdienststellen vor Ort sein. Unterstützt werden sie dabei von Beamtinnen und Beamten der Wachen. Auch diesmal wird es sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen nicht nehmen lassen, selbst bei der ein oder anderen AnsprechBAR vorbeizuschauen.

Alle Termine der AnsprechBAR:

09. April: Recklinghausen - Am Neumarkt, "Persiluhr" (8 bis 13 Uhr) 10. April: Marl - Marler Stern (10 bis 15 Uhr) 12. April: Bottrop - Marktplatz Eigen (8 bis 13 Uhr) 16. April: Oer-Erkenschwick - Berliner Platz (8 bis 13 Uhr) 17. April: Haltern am See - Marktplatz (10 bis 15 Uhr) 18. April: Dorsten - Marktplatz (7.30 Uhr bis 13 Uhr) 19. April: Herten - Markt (8 bis 13 Uhr) 20. April: Datteln - Marktplatz, Hohe Straße (8 bis 14 Uhr) 23. April: Gladbeck - Markt (8 bis 13 Uhr) 24. April: Waltrop - Markt (8 bis 13 Uhr) 25. April: Castrop-Rauxel - Münsterstraße/Am Markt (7.30 Uhr bis 12.30 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell