Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W./ Bad Iburg: Mehrere Diebstähle aus PKW- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Sonntagabend trieben Diebe ihr Unwesen im Südkreis. Zunächst schlugen die Unbekannten in dem Zeitraum von 21.00 Uhr bis 08.00 Uhr in Hagen a.T.W., in der "Schopmeyerstraße" und dem "Lotter Weg" zu. Hier beschädigten sie jeweils die Scheiben der Fahrertüren von zwei Autos und entwendeten Bargeld aus dem Fahrzeuginneren. Anschließend flüchteten die Kriminellen unerkannt.

Ein weiteres Mal schlugen sie in dem Zeitraum von 19.00 Uhr bis 05.30 Uhr in Bad Iburg in der Straße "Am Rott" zu. Hier beschädigten sie die Seitenscheibe eines PKW und durchsuchten das Fahrzeug. Wertgegenstände wurden nicht entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang derzeit nicht ausschließen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell