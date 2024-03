Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Baustoffaußenlager- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend trieben Diebe ihr Unwesen in Bad Iburg. Die Unbekannten verschafften sich gegen 21.55 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Baustoffaußenlager in der Straße "Kreienbrink". Hier entwendeten sie diverse Dämmpaletten. Das Diebesgut verluden die Kriminellen anschließend auf einen PKW-Anhänger und flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizisten auf der Osnabrücker Straße, in Fahrtrichtung Osnabrück, das Fluchtfahrzeug, einen VW Golf, mit einem Anhänger mit Planenverdeck feststellen. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, beschleunigte das Täterfahrzeug plötzlich und blieb schließlich im Fasanenweg stehen. Hier flüchteten mindestens zwei Täter in umliegende Gärten zu Fuß. Einer der Täter konnte im Nahbereich festgestellt und festgenommen werden. Der Festgenommene hatte einen Fahrzeugschlüssel bei sich, welcher im weiteren Verlauf einem anderen Beschuldigten zugeordnet werden konnte. Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht nun Zeugen, die Angaben zu bis zu zwei weiteren unbekannten Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

