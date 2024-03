POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Friseursalon - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots) - In der Zeit von Freitagabend (23:30 Uhr) bis Samstagmorgen (09:30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus an der Winkelstraße unweit zum Margeritenweg ein. Die Täter erlangten Schmuck und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Osnabrück Kim ...

