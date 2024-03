POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/ Friedlicher Versammlungsverlauf

Coesfeld (ots) - Von einer Baustelle haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (20.03.) einen Anhänger mit einer darauf befindlichen Rüttelplatte gestohlen. Am Anhänger befindet sich ein Kennzeichen mit Münsteraner Städtekennung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

