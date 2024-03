POL-COE: Dülmen, Buldern/Versuchter Radladerdiebstahl

Coesfeld (ots) - Am Dienstag (19.03.2024) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos an der Kreuzung Limberger Straße in Rorup. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Dülmen die Limberger Straße in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Kreuzung wollte dieser weiter geradeausfahren. Als er anfuhr, kam es zur Kollision mit einem 65-jährigen von rechts kommendem Autofahrer aus Dülmen, der zeitgleich ...

