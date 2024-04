Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brand in Dachgeschosswohnung

Recklinghausen (ots)

Am 06.04.2024 gerieten der Dachstuhl sowie eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Kaiserwall in Recklinghausen in Brand. Die Dachgeschosswohnung war auf Grund von Renovierungsarbeiten zur Zeit des Brandes nicht bewohnt. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten das Mehrfamilienhaus und das angrenzende Nachbarhaus evakuiert werden. Der Kaiserwall war zwischen Erlbruch und Schaumburgstraße gesperrt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind bisher nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell