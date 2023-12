Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung einer Geldbörse und anschließendem Einsetzen einer Kreditkarte

Neunkirchen (ots)

Am 06.06.2023 verlor der Geschädigte im Zug zwischen Saarbrücken und Neunkirchen seine Geldbörse, in der sich auch dessen Kreditkarte befand. Noch am selben Tag setzte ein unbekannter Täter, der die Geldbörse zuvor offenbar unterschlagen hatte, die Kreditkarte in drei Fällen an Geldautomaten in Neunkirchen ein und versuchte hiermit Geld abzuheben. Die Abhebversuche des Täters wurden von den Überwachungskameras der jeweiligen Banken aufgezeichnet. Die Polizei bittet im rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe der Bevölkerung bei der Identifizierung des Täters. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten mit der Polizei in Neunkirchen Kontakt aufzunehmen.

