Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Unfall unter Alkoholeinfluss vor den Augen der Polizei

Neunkirchen (ots)

Am 25.11.2023 befuhr ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Neunkirchen die Zweibrücker Straße, in der Innenstadt von Neunkirchen, als den Beamten eine 30-jährige aus Neunkirchen mit ihrem grauen Pkw entgegenkam. Die 30-jährige fuhr plötzlich und frontal in ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Als die Beamten den Streifenwagen wendeten, versuchte die 30-jährige sich sofort unerlaubt von der Unfallörtlichkeit zu entfernen, konnte aber nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Die Fahrerin hatte einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Nach eigenen Angaben hatte sie lediglich ein Glas Wein getrunken.

