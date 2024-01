POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Im Zeitraum von Freitag (29.12.2023), 17.00 Uhr bis Dienstag (02.01.2024), 12.00 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein öffentliches Gebäude in der August-Wessels-Straße ein. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 mit der Polizeiinspektion Oberhausen in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

