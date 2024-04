Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann bei Brand verletzt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat es an einem leerstehenden Gebäude an der Lönsstraße gebrannt. Ein 55-jähriger Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann ohne festen Wohnsitz die Örtlichkeit als Schlafplatz genutzt. Das Feuer wurde gegen 3.40 Uhr gemeldet. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die von einer eingesetzten Mordkommission geführt werden. In der Nähe des Brandes wurde eine Personengruppe gesehen. Dabei könnte es sich um wichtige Zeugen handeln. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

