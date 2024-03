Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Versammlung "Fridays For Future"

Koblenz (ots)

Am Freitag, den 01.03.2024 fand im Zeitraum von 14:00 bis 18:00 Uhr eine Versammlung der Klimaschutzbewegung "Fridays For Future" mit dem Motto "Klimaschutz und Verkehrswende" mit stationären Kundgebungen am Hauptbahnhof und auf der Balduinbrücke sowie einem Aufzug durch die Innenstadt von Koblenz statt. Im Anschluss an die Auftaktkundgebung am Hauptbahnhof verlief der Aufzug mit rund 200 Teilnehmenden sowie einem angemeldeten Traktor durch die Innenstadt entlang der Bahnhofstraße, durch den Saarplatzkreisel bis hin zur Balduinbrücke. Diese wurde für die Dauer der Versammlung für den motorisierten Individualverkehr vollgesperrt. Abseits der zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

