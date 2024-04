POL-RE: Dortmund: Polizei bittet Videoersteller um Unterstützung

Recklinghausen (ots) - Ein Autofahrer (19) aus Dorsten ist am Sonntagabend gegen 23:10 Uhr mit einem Porsche von der Essener Straße (B224) abgekommen. Der Wagen überfuhr eine Fußgängerinsel, prallte gegen einen Zaun und kam in der Böschung zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer sowie drei weitere Mitfahrende in ein Krankenhaus. Dort wurden sie ambulant behandelt. Der Beifahrer (20) gab an, der Wagen sei im ...

