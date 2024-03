BPOL-F: Kesselwagen bei Rangierarbeiten entgleist

Raunheim (ots) - Heute Morgen kam es an der Schnellahrstrecke von Frankfurt am Main in Richtung Köln zu einem tragischen Unfall. In Höhe von etwa Raunheim wurde ein Bauarbeiter an einer Baustelle an der Strecke von einem Bauzug erfasst und tödlich verletzt. Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging gegen 2.30 Uhr die Meldung über den Unfall ein. Als Beamte der Bundespolizei eintrafen waren bereits ...

mehr