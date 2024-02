Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Unbekannte entwenden 40 Tonnen Schienenstücke - Bundespolizei sucht Zeugen

Mainz-Bischofsheim (ots)

Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG haben am Freitag festgestellt, dass von einer Baustelle im Bereich des Bahnhofes Mainz-Bischofsheim dort gelagerte Schienenstücke in einem Gesamtgewicht von etwa 40 Tonnen entwendet wurden. Beamte der Bundespolizei stellten später fest, dass es sich bei den Schienenstücke um etwa 8-10 Meter lange Schienenteile handelte, die von den Tätern vermutlich mit einem LKW abtransportiert wurden. Am Tatort konnten noch verschiedene Spuren gesichert werden, die nun ausgewertet werden müssen. Die Höhe des Schadens muss noch geprüft werden und kann im Moment noch nicht genau beziffert werden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben die in Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell