BPOL-F: Bundespolizei vollstreckt am Frankfurter Hauptbahnhof sieben Haftbefehle

Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt am Main insgesamt sieben Haftbefehle vollstrecken. Bei Kontrollen waren den Beamten insgesamt vier Männer und drei Frauen im Alter zwischen 22 und 34 Jahren ins Netz gegangen. Gegen diese Personen hatten die Staatsanwaltschaften Frankfurt am Main, Tübingen und Hannover Haftbefehle erwirkt. Gesucht wurden die Männer und Frauen wegen unterschiedlicher Delikte. Die Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main waren wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Erschleichen von Leistungen erlassen worden. Auch bei der Staatsanwaltschaft Hannover war es Erschleichen von Leistungen die im Raum standen. Der Haftbefehl aus Tübingen war wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden.

Nach der Festnahme wurden den Personen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

