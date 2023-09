Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schulgebäude

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (8. September), 19.30 Uhr, und Montagmorgen (11. September), 06.50 Uhr, gewaltsam in ein an der Comeniusstraße gelegenes Schulgebäude ein. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Gegenstände beschädigt oder zerstört. Die Täter rissen verbaute Feuerlöscher von den Wänden und entleerten diese innerhalb der Schule. Aus einem Süßigkeitenautomat, den die Unbekannten ebenfalls stark beschädigten, stahlen sie zudem diverse Süßigkeiten.

