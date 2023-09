Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Kreispolizeibehörde Heinsberg nach Großbrand in Kunststoffverarbeitungsbetrieb

Wegberg-Wildenrath (ots)

Gegen 2 Uhr brach am frühen Donnerstagmorgen (24. August) auf dem Außengelände eines Kunststoffverarbeitungsbetriebs an der Friedrich-List-Allee ein Feuer aus (wir berichteten bereits im Polizeibericht Nr. 235 vom 24. August 2023 darüber). Die Flammen griffen auf eine Produktionshalle über und zerstörten diese vollständig. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Im Zuge dieser Ermittlungen suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nun nach Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Brandortes Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Großbrand in Verbindung gebracht werden können.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell