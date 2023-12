Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - "Wo ist mein Auto?" im Doppelpack, die Polizei hilft

Kandel (ots)

Am 12.12.23 gegen 09.00h informierte eine besorgte Frau aus Berg die Polizei, sie sei in Kandel und könne ihren geparkten PKW nicht finden. Eine Streife der Polizei suchte das Umfeld ab und konnten den PKW in einer anderen Straße feststellen. Als sie auf die Autofahrerin warteten, wurden sie von einer Frau aus Bad Bergzabern angesprochen, die ebenfalls ihr Auto suchte. Auch hier konnte die Polizei schnell und unkompliziert helfen. Das zweite Fahrzeug stand nämlich auch um die Ecke. Umsetzungen durch das Ordnungsamt haben im Übrigen nicht stattgefunden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell