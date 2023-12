POL-PDLD: Nach Unfall geflüchtet

Wörth am Rhein (ots) - Weil ein 52-jähriger Mann aus Wörth am 11.12.23 gegen 11:45h mehrfach auf der Straße seine Frau schlug, informierten Zeugen die Polizei. Bei Eintreffen der Polizei war das Paar schon wieder in ihrer Wohnung. Das Ehepaar vertrug sich bereits wieder. Dennoch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Mann eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

