POL-PDLD: Wörth - Mann schlägt seine Frau

Kandel (ots) - Im Zeitraum vom 07.12.23 bis 11.12.23 kletterte ein bisher unbekannter Täter in Kandel in der Schubertstraße auf den Balkon eines Einfamilienhauses und versuchte dort die Terrassentür aufzuhebeln. Weil diese allerdings verstärkt war, gelang es dem Täter nicht, in das Haus einzudringen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 ...

