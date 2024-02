LPI-GTH: Fahrzeug setzt sich in Bewegung

Gotha (ots) - Zwei Vogelvolieren im Wert von ungefähr 500 Euro entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hoff-Straße. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 21. Februar und gestern, 20.00 Uhr verübt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0053473/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

