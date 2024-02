POL-PPMZ: Mainz - Flugverbotszone Stadtgebiet Mainz

Mainz - Hartenberg - Münchfeld (ots) - Am gestrigen Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Baentschstraße. Dort wurde eine Wohnungseingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt. Der oder die Täter verließen daraufhin mit etwas erbeutetem Bargeld die Wohnung und flüchteten. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die ...

