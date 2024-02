Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch - Wohnungstür aufgehebelt

Mainz - Hartenberg - Münchfeld (ots)

Am gestrigen Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Baentschstraße. Dort wurde eine Wohnungseingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt und die Wohnung durchwühlt.

Der oder die Täter verließen daraufhin mit etwas erbeutetem Bargeld die Wohnung und flüchteten.

Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder auffällige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell