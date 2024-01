Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kollekte geklaut + BMW gestreift + Geländer beschädigt + Parkplatzrempler

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Kollekte geklaut

Aus der Lutherischen Pfarrkirchengemeinde stahlen Unbekannte am Donnerstagnachmittag (25.01.2024) eine Truhe, in der die Kollekte gesammelt war. Eine Zeugin sprach die beiden Diebe um 15:40 Uhr in der Straße "Lutherischer Kirchhof" an. Sie hatte die Beiden beobachtet, als sie sich an der Truhe zu schaffen machten und das Geld aus der Dose holten. Nachdem sie angesprochen wurden, ließen die Unbekannten die Truhe stehen und flüchten samt der Kollekte. Zum Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg: BMW gestreift

Eine 50-jährige BMW-Fahrerin war am Donnerstag (18.01.2024), morgens, um 07:15 Uhr auf der B3 von Marburg aus kommend in Richtung Gießen unterwegs. Ein roter Lkw überholte die Frau auf der linken Spur. Beim Vorbeifahrern fuhr der Lkw zu dicht an dem schwarzen 318i vorbei und streifte die linke Fahrzeugseite des BMW. Ohne sich um den 4.500 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Lkw-Fahrer davon. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg: Parkplatzrempler

Ein Parkplatzrempler wurde der Marburger Polizei am Donnerstag (25.01.2024) gemeldet. Zwischen 09:00 Uhr und 10:50 Uhr fuhr offenbar ein Unbekannter gegen einen auf dem öffentlichen Parkplatz Barfüßertor neben dem Friedhof Oberstadt abgestellten weißen MAN TGE. Hierbei beschädigte er die Ladeklappe des Pritschenwagens. Die Reparatur wird 800 Euro kosten. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Unfallfahrer, sowie seinem Fahrzeug, welches grün sein könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Geländer beschädigt

500 Euro Schaden an einem Brüstungsgeländer aus Metall hinterließ ein Unbekannter in der Straße "Rotenberg" Zwischen dem 15.01.2024 und dem 24.01.2024, 12:00 Uhr fuhr der Unfallfahrer auf der Straße "Rotenberg" in Richtung Barfüßertor. Im Bereich der Spitzkehre kam er offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Ohne den Unfall zu melden, flüchtete er. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

