POL-RE: Datteln: Fahrradfahrerin angegriffen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Eine 35-jährige Dattelnerin ist am Sonntagabend gegen 21:40 Uhr am Ostring in Höhe eines Discounters von Jugendlichen angegriffen worden. Die sechs Jugendlichen hätten sich auf dem Radweg vor ihr befunden und sie habe geklingelt, um mit ihrem Rad vorbeigelassen zu werden, sagte die Frau. Die Jugendlichen hätten sich umgedreht, gegen sie und ihr Rad getreten, wodurch sie stürzte. Die Jugendlichen gingen Richtung Südring davon. Durch den Sturz habe sie leichte Schmerzen im Knie erlitten. Später rief sie die Polizei. Die Jugendlichen beschrieb sie wie folgt: 12 bis 14 Jahre alt, alle männlich, vier waren dunkel gekleidet, zwei trugen helle Oberteile. Hinweise bitte an die Polizei: 0800 2361 111

