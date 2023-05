Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Folgemeldung zu abgestürztem Flugzeug in Wetzlar

Gießen (ots)

Zu der am 28.05.2023 um 15:33 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung werden folgende Details nachgeliefert. Die Aufräumarbeiten in der Rathenaustraße in Wetzlar dauern aufgrund des großflächigen Trümmerfelds noch bis in die Nachtstunden an, die Absperrmaßnahmen bleiben ebenfalls solange bestehen. Es bestätigte sich, dass bei dem Flugunfall der, sich alleine im Flugzeug befindliche, Pilot tödlich verletzt wurde, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Staatsanwaltschaft sowie die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sind in die noch laufenden Ermittlungen eingeschaltet. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Absturzes. Diese werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter Tel.: 06441/9180 zu melden.

