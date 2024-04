Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Ein Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Zwei Männer haben heute Morgen an der Essener Straße ein Auto geraubt. Einer der Tatverdächtigen konnte wenig später ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 76-jähriger Bottroper gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses angegriffen als er gerade ins Auto einsteigen wollte. Dabei nahmen die Täter auch den Fahrzeugschlüssel an sich - und fuhren mit dem Auto des Seniors davon. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt. Kurz danach konnte ein 31-jähriger Tatverdächtiger aus Essen gestellt werden. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Nach dem zweiten Tatverdächtigen wurde unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht, er konnte vorerst flüchten. Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen: etwa 1,75m bis 1,80m groß, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie (Kapuze) und dunkler Hose. Das gestohlene Auto wurde beschädigt im Bereich Gohrweide aufgefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell