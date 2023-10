Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Leichtkraftrad entwendet

Landau (ots)

Am 08.10.2023 stellte der 24-jährige Geschädigte sein Leichtkraftrad der Marke Kymco, Farbe rot/schwarz, gegen 08:00 Uhr am Hauptbahnhof in Landau ab. Gegen 19 Uhr musste er feststellen, dass das Leichtkraftrad durch unbekannte Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell