Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Körperverletzung am Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht Zeugen

Leipzig (ots)

Am 10. März 2024, gegen 06:30 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter einen 18-jährigen Deutschen am Hauptbahnhof Leipzig mit der Faust in das Gesicht. Der Geschädigte erlitt in der Folge eine Platzwunde an der linken Schläfe und war kurzzeitig bewusstlos. Der Täter konnte sich un-erkannt vom Tatort entfernen.

Die Bundespolizei Leipzig leitet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und sucht Zeugen, denen an dem Sonntag, den 10.März 2024 im Zeitraum zwischen 6:00 Uhr und 6:30 Uhr ein Mann im Bereich des Personentunnels zwischen Innenstadt und Hauptbahnhof bzw. am Hauptbahnhof Leipzig aufgefallen ist, der im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Weitere Hinweise zur Straftat nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei Leipzig unter der Rufnummer 0341/997 99 -0 entgegen

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell