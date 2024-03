Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Diebesbande mit Kinderwagen am Hauptbahnhof Leipzig unterwegs

Leipzig (ots)

Am Freitag, den 15. März 2024 gegen 17:30 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Leipzig alarmiert: Mehrere Personen sollten versucht haben, gemeinschaftlich Waren aus in einem Geschäft zu entwenden.

Vor Ort stellten die Beamten zwei Frauen mit zwei Kleinkindern in Kinderwagen fest. Nach ersten Ermittlungen nutzten die zwei polizeibekannten Rumäninnen, gemeinsam mit einem weiteren, vorerst unbekannten Tatverdächtigen die Kinderwagen als Versteck für ihr Diebesgut im Wert von rund 300EUR.

Im Rahmen der Durchsuchung der beiden 19-Jährigen fanden die Bundespolizisten darüber hinaus in einem mitgeführten und präparierten Rucksack drei Hosen, welche noch mit Diebstahlsicherung versehen waren. Sie stammen vermutlich aus einem vorausgegangenen Diebstahl am Hauptbahnhof.

Kurze Zeit später konnte durch eine weitere Streife auch der dritte Tatverdächtige namhaft gemacht werden. Der 18-Jährige ist in der Vergangenheit ebenfalls bereits mit ähnlichen Delikten und im Zusammenwirken mit beiden Frauen strafrechtlich aufgefallen.

Gegen alle drei Rumänen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell