POL-DA: Reichelsheim/Dieburg: Motorradkontrollen in Gersprenz/Eine Maschine sichergestellt - Einmal Weiterfahrt untersagt

Darmstadt (ots) - Am Sonntagmorgen (16.04.) kam es um 00.30 Uhr in der Gräfenhäuser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 44-jähriger Mann durch einen 39-jährigen durch mehrere Messerstiche verletzt wurde. Der Verletzte wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen, Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht. Der Tatverdächtige stellte sich noch ...

mehr