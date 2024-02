POL-PDMT: Ransbach-Baumbach - Verdacht der Verkehrsgefährdung auf der K 126

Nastätten (ots) - Am Samstag den 24.02.2024, in der Zeit von ca. 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es in der Straße 'Am Weinberg' in 56355 Nastätten zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte hierbei einen auf dem Gehweg befindlichen Poller und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, die Polizeiinspektion St. ...

