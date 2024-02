Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkene begeht Unfallflucht

Schweisweiler (ots)

Am Freitagabend, 21.06 Uhr, wird der Polizei in Rockenhausen ein Pkw gemeldet, der auf der B 48 im Bereich Schweisweiler in Schlangenlinien geführt werden würde. Die Streife kann in Schweisweiler zunächst nur den unfallbeschädigten und verlassen abgestellten Pkw feststellen. Mit diesem war zuvor offensichtlich auch ein Bordstein gestreift und beschädigt worden. An der nahegelegenen Halteradresse konnte die mutmaßliche Fahrerin, eine 53-jährige Frau, angetroffen werden. Die Frau stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,47 0/00 an. Die Frau musste in der Folge ihren Führerschein und etwas Blut abgeben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht eingeleitet./rok

