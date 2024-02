Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Breitenheim (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es in Breitenheim zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Die Bewohner des Anwesens waren nicht zu Hause. Bislang unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus ein, durchwühlten Schränke und entwendeten Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

