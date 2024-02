Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Landstuhl (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Innenstadt von Landstuhl ein Autofahrer und eine Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen, weil sie zu tief ins Glas geschaut haben. Um 23:45 Uhr wurde ein 26 jähriger Mann in der Kaiserstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Gegen 3 Uhr kontrollierte die Polizei in der Ludwigstraße eine 28 Jahre alte Frau. Bei der Nissan-Fahrerin zeigte der Alko-Test 1,12 Promille an. Sie musste zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle. Ihren Führerschein ist sie erstmal los.|pilan

